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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستثمرى المغرة: زراعة 2 مليون شجرة زيتون وجوجوبا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:35 م
شجرة زيتون
شجرة زيتون
عبدالناصرمحمد
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أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمرى ومزارعى المغرة، - إحدى مناطق المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان - اليوم الخميس، فى أول اجتماع له بعد قرار الإشهار كجمعية مركزية، عن زراعة أكثر من 2 مليون شجرة زيتون وجوجوبا.

وقال إنه سيتم البدء فى دراسة توقعات زراعة النخيل بالمنطقة قبل نهاية عام 2021 الجارى، بإجمالى استثمارات تقترب من 300 مليون جنيه وتعزيز فكرة التنمية الزراعية المستدامة بالمنطقة.

يأتى ذلك دعما للمباراة التى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد، صاحبة الولاية على المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، تحت عنوان (مبادرة زراعة الزيتون والنخيل بمنطقة المغرة) تشجيعا ومساندة للمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم فى التعمير والزراعة.

يذكر أن الجمعية قد انتهت من إنشاء مجمع متكامل  للتراكيب الوراثية لكافة أصناف الزيتون، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة للاستفادة من خبرات المركز القومى للبحوث قسم بحوث الزيتون في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمزارعي ومستثمرى منطقة "المغرة".

وأشادت الجمعية بالدور المهم الذى تقوم به شركة تنمية الريف المصرى الجديد برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب وسياساته الجديدة للتيسير على المستثمرين ورغبتها فى إنجاح مشروع الواحد ونصف المليون فدان، وزيادة معدلات التنمية الزراعية فى مصر.

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