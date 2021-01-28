«قومي المرأة» يواصل تمكين المرأة اقتصاديا.. ورشة عمل لصنع 10 ألاف كمامة

واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنظيم الإدارة العامة لتنمية المهارات ورشة عمل لتدريب عددا من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة بالتعاون مع جمعية "خير وبركة"، على مدار 12 يوم حتى 1 فبراير المقبل، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع السفاره الصينية.وأكدت مي محمود، المديرة العامة لإدارة تنمية المهارات، أن التدريب يستهدف تنفيذ 10 ألاف كمامة طبية قماش بأيدي مصريات، إلى جانب ورشة عمل أخرى للتدريب على تنفيذ أكياس مطرزة يدويًا بـ"التاء المربوطة".يذكر أن هذا التدريب جاء بعد إعلان المجلس القومي للمرأة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار تصميمات تعبر عن تمكين المرأة، وأخرى تحمل الطابع التراثي المصري، وقد تقدم للمسابقة أكثر من 70 تصميما وتم اختيار أفضل 6 تصميمات هي الجاري تنفيذها حاليًا.