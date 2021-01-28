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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سيدة ومالك محل هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:32 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سيدة ومالك محل هاربين من تنفيذ عدة أحكام قضائية.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام، يفيد بضبط إحدى السيدات مالكة مكتب تسويق عقاري، مطلوب التنفيذ عليها في عدد (288) حكما في قضايا (تبديد - إيصال أمانة - بناء دون ترخيص) بإجمالي مدد حبس بلغت 84 سنة وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه، حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مالك محل ملابس، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد (106) أحكام في قضايا (تبديد - شيكات دون رصيد) بإجمالي مدد حبس بلغت 53 سنة وكفالات بلغت 66 ألف جنيه وغرامات بلغت 125 ألف جنيه - حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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