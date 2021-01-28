إيران: تخصيب 17 كيلوجرام من اليورانيوم بنسبة 20% في فوردو

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، أنه تم تخصيب 17 كيلوجرام من اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو، وفقا لما ورد على "سكاي نيوز عربية".و كان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن رفضه وانتقاده أكثر من مرة لمساعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهدد بفرض عقوبات صارمة، وعلى الرغم من ذلك، أعلنت طهران رفضها الشديد لهذا التنديد الأوروبي، مؤكدة أنها مستمرة في مشاريعها النووية.