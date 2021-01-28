ضبط أكثر من 22 ألف قرص مخدر فى صيدلية بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (22570 قرص أدوية مخدرة "مختلفة الأنواع" خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية – 385 قرص منشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.