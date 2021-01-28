ارتفاع بالأمواج ورياح شديدة.. نوة الكرم تضرب الإسكندرية (فيديو)

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، صحبتها رياح شديدة وانخفاض درجة الحرارة، مع ارتفاع أمواج البحر بالتزامن مع نوة الكرم، التي ضربت المحافظة.ورصدت "الدستور" من خلال "فيديو لايف"، استقبال مدينة الثغر لنوة الكرم، آخر نوات شهر يناير، حيث شهدت المحافظة تقلبات جوية، وارتفاع في أمواج البحر ورياح شديدة مع أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد طقسًا باردا، وتقلبات جوية، بسبب تأثرها بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 4أمتار.و أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، واستمرار المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية، وأنه وبمجرد إعلان التقلبات الجوية التي تصاحبها الأمطار، يتم نشر فرق ورجال الصرف الصحي بجميع المناطق بالمحافظة.وأضاف أنه يتم انعقاد غرفة عمليات خلال أيام النوة، مع استعدادات جميع العاملين بشركة الصرف الصحي للتعامل مع جميع تراكمات المياه بجميع أنحاء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد لنوة الكرم بنشر سيارات الشفط، والبدالات بجميع أنحاء الإسكندرية، وخاصةً بالنقاط الساخنة والتي تتراكم بها مياه الأمطار، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها 93 نقطة وبؤرة ساخنة تتعرض لتراكم المياه اثناء النوات الشديدة.