إحباط بيع 8400 منشط جنسي محظور في الأسواق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (8400 قرص منشطات) مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بالترويج لها من خلال صفحتة الإلكترونية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.