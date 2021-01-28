الإمارات تسجل 3966 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، الكشف عن 3966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 168781 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 293052 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 8 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 819 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3294 حالة، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 267024 حالة.