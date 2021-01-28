ضبط 771 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تنفيذ 771 حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: 15 حكم حبس جزئي، و39 حكم حبس مستأنف، و350 أحكام غرامات، 230 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.