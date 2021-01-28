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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

4 مواد تنظم آليات سحب الثقة من رئيس الوزراء بلائحة «النواب»

الخميس 28/يناير/2021 - 12:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
عائشة حسن
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بالتزامن مع عرض حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موقفهم من تنفيذ برنامج مصر تنطلق 2018-2022، أمام البرلمان الجديد، وتوجيه بعض السلبيات من قبل النواب لبعض الوزراء والإشارة إلى أوجه التقصير في بعض الملفات الخاصة بهم.

ترصد "الدستور" آليات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

تنص المادة 226من اللائحة على: "يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

وتتضمن المادة 227: "مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".

وكذلك المادة 228: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم".

والمادة 229: "إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته".

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