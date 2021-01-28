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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء جلال: سعيدة بردود الأفعال حول «أنصاف مجانين»

الخميس 28/يناير/2021 - 12:26 م
أسماء جلال
أسماء جلال
دعاء عبد المقصود
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قالت الفنانة أسماء جلال في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنها سعيدة بردود الأفعال حول مسلسل "أنصاف مجانين" والذي يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية حاليا.

وقالت الفنانة الشابة إن ردود الأفعال التي وصلتها إيجابية جدا نظرا لاختلاف الفكرة التي يقدمها العمل، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بحرفية شديدة وهو ما جذبها للموافقة على المشاركة في بطولة المسلسل، وأنه سيتم عرضه من خلال جزئين، وأنها أوشكت على الانتهاء من تصوير أحداث دورها بالكامل في العمل.

و المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة، وهو ومن إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

على جانب اخر تواصل أسماء جلال تصوير دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، أمام النجمة دينا الشربيني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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