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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 7 بـ 6 أسلحة نارية و4 كيلو بانجو في أسوان

الخميس 28/يناير/2021 - 12:25 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة اليوم الخميس، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.

وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 أشخاص، وبحوزتهم 6 سلاح ناري، كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4.500 كيلو جرام، وكمية من الحشيش تزن (200) جرام.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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