«اختفاء وجثة طافية».. أسرة مريض كورونا بالسنبلاوين: فجعنا موته الغامض





"الدستور" تواصلت مع أسرة المجنى عليه لسرد تفاصيل الحادث الذي تحاول الأجهزة الأمنية حل لغزه كشف بعدما تبين أنه تعرض للضرب على رأسه ثم إلقائه فى الترعه "البوهية" بالقرب من منزله فى قريه "طمبول الكبرى" فى السنبلاوين.



شقيقته تدعى "أم ياسين" قالت البداية كانت يوم 31 ديسمبر، حين أصيب محمود بوعكة صحية فتم نقله إلى المستفشى وهناك علمنا بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لم يستطع البقاء في مستشفى السنبلاوين سوى عدة أيام، وطلب منا أن ننقله لبيته لتلقى العلاج هناك بعدما توفى شخص كان معه فى نفس الغرفه كان مصاب بكورونا. حالة من الحزن تسيطر على أهالي مدينة السنبلاوين بعد العثور على جثة مريض كورونا طافيه فى ترعة بالقرية، بعد اختفاء استمر 18 يوما، ومن المعاينة المبدئية للجثة، تبين أنه توفى منذ أربع أيام ووجود شبه جنائية فى الواقعة."الدستور" تواصلت مع أسرة المجنى عليه لسرد تفاصيل الحادث الذي تحاول الأجهزة الأمنية حل لغزه كشف بعدما تبين أنه تعرض للضرب على رأسه ثم إلقائه فى الترعه "البوهية" بالقرب من منزله فى قريه "طمبول الكبرى" فى السنبلاوين.شقيقته تدعى "أم ياسين" قالت البداية كانت يوم 31 ديسمبر، حين أصيب محمود بوعكة صحية فتم نقله إلى المستفشى وهناك علمنا بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لم يستطع البقاء في مستشفى السنبلاوين سوى عدة أيام، وطلب منا أن ننقله لبيته لتلقى العلاج هناك بعدما توفى شخص كان معه فى نفس الغرفه كان مصاب بكورونا.

المجني عليه





وتابعت: "زوجته وطفله كانا معه فى نفس البيت، لكنهم فى غرفة مجاورة له، بعدما اطمئنت على زوجها ذهبت مع طفلها للنوم، وفى الساعة الثالثة صباحا ذهبت للاطمئنان على زوجها لكنها لم تجده فى البيت، والأبواب مفتوحه وهاتفه موجود، فاتصلت بنا وقالت إن محمود غير موجود في البيت وجميع الأبواب مفتوحة، ومن هنا بدأنا البحث فى كل مكان، أصدقائه لا يعرفون شيئًا وقالت إحدى الجيران إنها رأته يتجه نحو الطريق بمفرده". وأضافت: "نفذنا رغبته وتواصلنا مع ممرضة مختصة فى رعاية حالات كورونا وطلبنا منها المجئ من القاهرة لرعايته، حيث كانت قد عالجت شقيقته قبل ذلك، وبالفعل خرج من المستشفى وذهب إلى بيته وأحضرنا كل ما يحتاجه للعلاج فى هذا الوقت نزلت نسبه الأوكسجين في الجسم من 80% إلى 60% وحوالي الساعة 11 مساء، اتصلت به الممرضة وأخبرته أنها فى طريقها إليه وأعطته عدة تعليمات لحين وصولها وضع نفسه على جهاز الأكسجين وشرب الكثير من الماء ثم أغلقت معه المكالمة، وتواصلنا معه نحن أخوته بعدها بساعة كان شئ طبيعى وكان متفائل جدا".وتابعت: "زوجته وطفله كانا معه فى نفس البيت، لكنهم فى غرفة مجاورة له، بعدما اطمئنت على زوجها ذهبت مع طفلها للنوم، وفى الساعة الثالثة صباحا ذهبت للاطمئنان على زوجها لكنها لم تجده فى البيت، والأبواب مفتوحه وهاتفه موجود، فاتصلت بنا وقالت إن محمود غير موجود في البيت وجميع الأبواب مفتوحة، ومن هنا بدأنا البحث فى كل مكان، أصدقائه لا يعرفون شيئًا وقالت إحدى الجيران إنها رأته يتجه نحو الطريق بمفرده".

المجني عليه