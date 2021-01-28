«اختفاء وجثة طافية».. أسرة مريض كورونا بالسنبلاوين: فجعنا موته الغامض
الخميس 28/يناير/2021 - 01:31 م
اسلام قورةطباعة
حالة من الحزن تسيطر على أهالي مدينة السنبلاوين بعد العثور على جثة مريض كورونا طافيه فى ترعة بالقرية، بعد اختفاء استمر 18 يوما، ومن المعاينة المبدئية للجثة، تبين أنه توفى منذ أربع أيام ووجود شبه جنائية فى الواقعة.
"الدستور" تواصلت مع أسرة المجنى عليه لسرد تفاصيل الحادث الذي تحاول الأجهزة الأمنية حل لغزه كشف بعدما تبين أنه تعرض للضرب على رأسه ثم إلقائه فى الترعه "البوهية" بالقرب من منزله فى قريه "طمبول الكبرى" فى السنبلاوين.
شقيقته تدعى "أم ياسين" قالت البداية كانت يوم 31 ديسمبر، حين أصيب محمود بوعكة صحية فتم نقله إلى المستفشى وهناك علمنا بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لم يستطع البقاء في مستشفى السنبلاوين سوى عدة أيام، وطلب منا أن ننقله لبيته لتلقى العلاج هناك بعدما توفى شخص كان معه فى نفس الغرفه كان مصاب بكورونا.
"الدستور" تواصلت مع أسرة المجنى عليه لسرد تفاصيل الحادث الذي تحاول الأجهزة الأمنية حل لغزه كشف بعدما تبين أنه تعرض للضرب على رأسه ثم إلقائه فى الترعه "البوهية" بالقرب من منزله فى قريه "طمبول الكبرى" فى السنبلاوين.
شقيقته تدعى "أم ياسين" قالت البداية كانت يوم 31 ديسمبر، حين أصيب محمود بوعكة صحية فتم نقله إلى المستفشى وهناك علمنا بأنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، تم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لم يستطع البقاء في مستشفى السنبلاوين سوى عدة أيام، وطلب منا أن ننقله لبيته لتلقى العلاج هناك بعدما توفى شخص كان معه فى نفس الغرفه كان مصاب بكورونا.
المجني عليه
وأضافت: "نفذنا رغبته وتواصلنا مع ممرضة مختصة فى رعاية حالات كورونا وطلبنا منها المجئ من القاهرة لرعايته، حيث كانت قد عالجت شقيقته قبل ذلك، وبالفعل خرج من المستشفى وذهب إلى بيته وأحضرنا كل ما يحتاجه للعلاج فى هذا الوقت نزلت نسبه الأوكسجين في الجسم من 80% إلى 60% وحوالي الساعة 11 مساء، اتصلت به الممرضة وأخبرته أنها فى طريقها إليه وأعطته عدة تعليمات لحين وصولها وضع نفسه على جهاز الأكسجين وشرب الكثير من الماء ثم أغلقت معه المكالمة، وتواصلنا معه نحن أخوته بعدها بساعة كان شئ طبيعى وكان متفائل جدا".
وتابعت: "زوجته وطفله كانا معه فى نفس البيت، لكنهم فى غرفة مجاورة له، بعدما اطمئنت على زوجها ذهبت مع طفلها للنوم، وفى الساعة الثالثة صباحا ذهبت للاطمئنان على زوجها لكنها لم تجده فى البيت، والأبواب مفتوحه وهاتفه موجود، فاتصلت بنا وقالت إن محمود غير موجود في البيت وجميع الأبواب مفتوحة، ومن هنا بدأنا البحث فى كل مكان، أصدقائه لا يعرفون شيئًا وقالت إحدى الجيران إنها رأته يتجه نحو الطريق بمفرده".
وتابعت: "زوجته وطفله كانا معه فى نفس البيت، لكنهم فى غرفة مجاورة له، بعدما اطمئنت على زوجها ذهبت مع طفلها للنوم، وفى الساعة الثالثة صباحا ذهبت للاطمئنان على زوجها لكنها لم تجده فى البيت، والأبواب مفتوحه وهاتفه موجود، فاتصلت بنا وقالت إن محمود غير موجود في البيت وجميع الأبواب مفتوحة، ومن هنا بدأنا البحث فى كل مكان، أصدقائه لا يعرفون شيئًا وقالت إحدى الجيران إنها رأته يتجه نحو الطريق بمفرده".
المجني عليه
وأردفت: "بحثنا فى المستشفيات والأقسام وقمنا بتوزيع صوره على الشوارع وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي طيلة 18 يوما لم نصل إلى شيء، وفى يوم الأحد من الأسبوع الماضي اتصل بنا أحد الأهالى وقال إنهم عثرو على جثة محمود فى ترعة البوهيه، وتم إبلاغ الشرطة لمباشرة إجراءتها".
وواصلت شقيقة الشاب: "فى البداية قولنا إن محمود يمكن يكون انتحر مع إن هذا الاحتمال صعب حدوثه فهو متدين جدا ولديه طفل عمره سنة ونص يحبه جدًا، لكننا فوجئنا عما أسفر عنه التقرير المبدئى للطب الشرعى حيث قال إن الضحية توفى منذ 4 أيام فقط، كما يوجد ضربتان فى الرأس فى الجانب الأيسر وفى الخلف، وإلى الآن لم نتوصل إلى أي شيء أين كان فى 14 اليوم الأخيره قبل موته".
كانت البداية عندما عندما تلقى قسم شرطة السنبلاوين، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب طافية فى ترعة البوهيه، على الفور تحركت قوة أمنيه لمكان البلاغ، وتنين من التحريات أن الضحيه يدعى "محمود عبدالفتاح" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وواصلت شقيقة الشاب: "فى البداية قولنا إن محمود يمكن يكون انتحر مع إن هذا الاحتمال صعب حدوثه فهو متدين جدا ولديه طفل عمره سنة ونص يحبه جدًا، لكننا فوجئنا عما أسفر عنه التقرير المبدئى للطب الشرعى حيث قال إن الضحية توفى منذ 4 أيام فقط، كما يوجد ضربتان فى الرأس فى الجانب الأيسر وفى الخلف، وإلى الآن لم نتوصل إلى أي شيء أين كان فى 14 اليوم الأخيره قبل موته".
كانت البداية عندما عندما تلقى قسم شرطة السنبلاوين، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب طافية فى ترعة البوهيه، على الفور تحركت قوة أمنيه لمكان البلاغ، وتنين من التحريات أن الضحيه يدعى "محمود عبدالفتاح" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.