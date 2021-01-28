رئيس وزراء البرتغال: وضع البلاد بسبب كورونا سيئ للغاية

أعلن أنطونيو كوستا، رئيس الوزراء البرتغالي، أن بلاده تمر بمرحلة مروعة من جائحة فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن الأمور لن تبدأ في التحسن قبل أسابيع، وأن المساعدة المتوقعة من الخارج محدودة.وسجلت البرتغال حتى الآن 668951 إصابة مؤكدة، و11305 وفيات بالمرض، وسجلت أمس الأربعاء، عددا قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 293.ونقلت رويترز عن "كوستا" قوله لمحطة (تي.في.آي) إن الوضع ليس "سيئا بل فظيعا، مضيفا لا جدوى من توهم أننا لا نواجه المرحلة الأسوأ، وتلك المرحلة الأسوأ ستظل باقية لبضعة أسابيع أخرى، هذا شيء مؤكد".وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده تدهورت لأسباب منها تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة الجائحة في الفترة بين عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومنها أيضا تفشي سلالة جديدة من الفيروس شديدة العدوى رصدت للمرة الأولى في بريطانيا.