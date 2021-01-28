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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الخميس 28/يناير/2021 - 12:24 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكليف ربيع مكي عبدالعال للقيام بمهام مدير عام إدارة البداري التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بالإضافة إلى تكليف عصمت محمد أحمد زناتي للقيام بمهام وكيل إدارة البدارى التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وذلك حرصًا على انتظام سير العمل بإدارة البداري التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبدالمحسن أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكلًا من مدير إدارة البداري التعليمية ووكيل الإدارة المكلفين.

وأعلن المحافظ موافقته على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمتضمنة تكليف ربيع مكي عبدالعال كبير معلمين ويعمل وكيلًا لإدارة البداري التعليمية للقيام بأعباء ومهام وظيفة مدير إدارة البداري التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بالإضافة إلى تكليف عصمت محمد أحمد زناتي كبير معلمين بإدارة البداري التعليمية للقيام بأعباء ومسئوليات وظيفة وكيل إدارة البدارى التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة بذل مزيد من الجهد للنهوض بالعملية التعليمية والحصول على منتج عالي الجودة وذلك عن طريق العمل في اتجاهات متوازية منها معلم معد اعدادًا متميزًا ومطلع على آخر تطورات العصر من استراتيحيات تدريس ووسائل تعليمية حديثة ومبنى مدرسي تتوفر فيه كافة ما يستلزم من امكانيات مادية ومعامل متطورة ووسائل تعليمية تكفل للمعلم التيسير وللإدارة والقيادة المركزية لحدوث انطلاقة نوعية للمؤسسة التعليمية والصلة الدائمة بين المؤسسة التعليمية وبين المؤسسات المجتمعية الأخرى لزيادة الاستفادة من امكانياتها.

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