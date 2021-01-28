القصة الكاملة لـ«أسرة ماسورة الصرف الصحي» بالإسكندرية

بداخل إحدى مواسير الصرف الصحي بمنطقة الفلكي بالإسكندرية، لم تجد إحدى الأسر مأوى سواها، بعدما تم طردهم من مسكنهم بمساكن الإيواء بمنطقة الرأس السوداء لاحتياج المالك لها، فنجدهم يعيشون ويتعايشون مع القمامة والكلاب.25 يومًا قضتها الأسرة بداخل ماسورة الصرف الصحي في برد الشتاء وظلمة الليل، لعدم وجود مكان بديل يلجأون إليه، فنجدهم يعيشون على قليل من الطعام ويحتمون بجسم الماسورة من قسوة الشارع.أسرة ماسورة الصرف الصحي مكونة من 5 أفراد أصغرهم طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر، برفقة والديها وإخوتها الاثنين، فهي عائلة بلا مسكن، ولا أوراق رسمية ولا يعرفون من الحياة سوى قسوتها.وقال بهاء ناجي، مسئول مجموعة الفلكي السيوف الخدمي، إنه فور تلقي بلاغ بتواجد أسرة تعيش بداخل ماسورة صرف صحي، تم التحرك إليهم لتوفير سكن مؤقت لهم لانتقال الأسرة إليه لحين تأهيل أوضاعهم.وأضاف للدستور أن رب الأسرة بلا عمل ثابت، فهو كان يعمل صنايعي عزل، ثم عمل مع والده في تسليك بالوعات الصرف الصحي، ثم نباش باليومية، والآن أصبحت الأسرة بلا ماوى سكني ثابت ولا دخل ثابت.ومن جانبه، قال رامي يسري مسئول جمعية «خليك إيجابي» الخيرية وعضو لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، إنه تم توفير مراتب وبطاطين للأسرة لحين انتقالهم لشقة إيجار جديد من الشقة المؤقتة الحالية، كما أن هناك مساعدات جارٍ تسليمها للأسرة من أجهزة كهربائية وسرير.وأضاف للدستور أن الأسره بلا أوراق رسمية، وهذا ما سنعمل على توفيره من قبل مديرية التضامن لاستخراج بدل فاقد للأوراق الرسمية، ليكون معهم إثباتات شخصية، وشهادات ميلاد للأطفال لتطعيمهم.يتابع «يسري»: وهناك محاولات لمساعدة الأطفال طبيًا، فطفلا الأسرة يحتاجان لعمليات جراحية، فأحدهما يحتاج لعملية فتاق، والآخر لعملية تصحيح نظر.