اليوم.. مصر للطيران تسيّر 60 رحلة بمطار القاهرة

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، 60 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6630 راكبًا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، جدة، أكرا، لندن، ندچمينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، الدمام، باريس، موسكو، إسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، ڤيينا، دبي، بغداد، بحرين، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس ابابا، چوهانسبرج، الخرطوم، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.كما تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.