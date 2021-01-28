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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقي يلتقي نظيره الأردني في بغداد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:22 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
سميرة إبراهيم
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التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعد وصوله إلى بغداد في وقت سابق اليوم.

ويرافق رئيس الوزراء الأردني خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، ووزراء الزراعة محمد داوودية والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي والصحة الدكتور نذير عبيدات والنقل المهندس مروان خيطان والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.

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