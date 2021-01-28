ضبط طنين لحوم ودواجن داخل مصنع وجبات بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (2،18 طن "مصنعات لحوم ودواجن")، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.