بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الوادي الجديد بلقاح كورونا

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، بدء تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات الوادي الجديد بلقاح فيروس كورونا.وأضاف محروس أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يذكر أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، أمس الأول الإثنين، إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها تدريجيًا على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.