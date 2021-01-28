وزير الصحة اللبناني يشكر مصر على مساعدتها الطبية لمواجهة كورونا

أثنى حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، على الدور المصري لدعم لبنان، لاسيما بعد زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى لبنان لتقديم الدعم والمساعدات المصرية إلى لبنان.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، فقد قال وزير الصحة اللبناني، في مؤتمر صحفي مشترك مع هالة زايد، بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، إن الزيارة الأخوية لوزيرة الصحة المصرية تعبر عن الشعور المشترك لمسئوليتنا تجاه أمتنا ومجتمعاتنا، مؤكدا أن المستشفى الميداني المصري يقدم دعمًا لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات والأدوية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وتأتي المساعدات المصرية حرصًا من الدولة المصرية على دعم لبنان لمواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت.