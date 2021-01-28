90 فريقا يواصلون متابعة حالات العزل المنزلي لكورونا بالبحيرة

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلي والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وأنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعزل المنزلي الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم في قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريقا مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.