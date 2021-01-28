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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الأوقاف» توزع 100 ألف متر سجاد للمساجد ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الخميس 28/يناير/2021 - 12:35 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف بدء تنفيذ خطة توزيع 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة للمساجد التى تحتاج إلى تجديد فرش، فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة مطلع فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستقوم فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بتطوير ورفع كفاءة المساجد فى جميع القرى التى يشملها المشروع وفى جميع توابعها، إحلالًا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التى يضعها مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تضافر الجهود فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملًا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أى قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد فى أى من هذه القرى وتوابعها خلال الفترة التى حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التى تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملًا. 

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة فى 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020 إلى نهاية يناير 2021.

وخصصت الوزارة 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التى تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها، قبل نهاية العام المالى الحالى يونيه 2021 بواقع 20 ألف متر شهريًا بداية من فبراير القادم، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والمكتب الفنى بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.

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