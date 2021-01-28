أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة احتفلت بيوم البيئة الوطني بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة بشوارع وميادين المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد (كوفيد- 19)"، التي أطلقتها وزارة شؤون البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وشارك المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، في حملة للتشجير، وتم غرز بعض الأشجار والشتلات المثمرة بشارع الثورة بحي شرق وبالحديقة المواجهة لديوان عام المحافظة، لإضفاء المنظر الجمالي وتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة تلك المناطق وتنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والنباتات والعمل على زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.يذكر أنه تم اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني، وقد اعتمد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم اعتبارا من عام 2020 تخليدًا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو قانون رقم 4 لسنة 1994 والذى تكمن أهميته في وضع الأسس والضوابط والآليات التي تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة وخاصة المادة 5 من القانون والتي تنص على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بالدولة، فكانت الدولة حريصة على أن يكون لمصر يومًا وطنيًا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.