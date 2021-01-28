إشادة يونانية بحكم قضائى بانعدام اتفاقيتى ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا

أشادت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية بقرار محكمة استئناف ليبية ببطلان اتفاقيتين مع تركيا، قائلة أن اتفاقيات "الوفاق" مع أنقرة كانت تهدف إلى سرقة حقوق اليونان السيادية وانتهاك لسيادة ليبيا.وكان مجلس النواب الليبي كشف أمس الأربعاء، أن محكمة في البيضاء شرق البلاد حكمت بإبطال قرار حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الليبي عارض حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والمدعومة من أنقرة بسبب عدم شرعيتها بعد انتهاء تفويضها في عام 2017، ولأنها نذير لنشاط إرهابي في البلاد بسبب تبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية.وأشارت إلى أن الاتفاقيتين اللتين وقعتا بين الوفاق وأنقرة في نوفمبر 2019، قد أثارتا جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.وتابعت "جريك سيتي تايمز": "كما أثارت تلك الاتفاقيات ردود فعل كثيرة، خاصة من اليونان، حيث استدعى وزير الخارجية نيكوس ديندياس على الفور السفير التركي لدى وزارة الخارجية اليونانية، كما طرد السفير الليبي من البلاد."يذكر أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.