بسبب العقوبات.. ألمانيا تكشف عن الأصول المجمدة لروسيا

نقلت وكالة نوفوستي، عن تقرير لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، أن الشركات الأوروبية منذ العام 2014 خسرت مليارات اليورو بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.ووفقا لتقرير الوزارة فقد قامت ألمانيا "بتجميد" أصول وأموال بقيمة 1.8 مليون يورو لشركات روسية تم إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية.كذلك أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وألمانيا انخفض من 67.7 مليار يورو تم تسجيلها في 2014 إلى 48 مليار يورو في 2016.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ منتصف 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، من جهتها ردت موسكو بالمثل على العقوبات الغربية وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع الغذائية والزراعية من تلك الدول.