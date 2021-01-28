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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع طالبين لنشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
الإسكندرية- مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز طالبين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات خادشة للحياء العام عبر شبكة الإنترنت بقصد التربح المادي منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأدوات المستخدمة.

تلقى اللواء محمود أبعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، يفيد برصد صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- يوتيوب" على شبكة الإنترنت تقوم ببث العديد من مقاطع الفيديو التى تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء، ويتم ذلك عبر قيام مقدمي هذا المحتوى بعقد لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً: "عبارات تحمل مداورة لفظية، فضلًا عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة"، وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم تحديد وضبط مسئولى تلك الصفحة والقائمين على إدارة تلك اللقاءات، وهما طالبان، مقيمان بدائرة قسمى شرطة الدخيلة، وباب شرق.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التى تم تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء، ومايك "wireless"، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهما المؤثم، وبمواجهة المتهم الأول قرر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك- يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالاشتراك مع المتهم الثانى وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية، وقرر بالتحصل على تلك الاستفادة المادية من خلال "أحد الأشخاص محدد".

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، وأضاف بقيام المتهم الأول وشقيقه بإعداد تلك الحوارات التي تحتوي على عبارات خادشة للحياء العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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