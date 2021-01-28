من فنانة إلى مُشردة بلا مأوى.. أبرز المعلومات عن مروة محمد
الخميس 28/يناير/2021 - 12:12 م
إيمان ماهرطباعة
من كومبارس للتشرد في الشارع، هكذا ظهرت الفنانة مروة محمد بعدما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورتها التي ظهرت فيها جالسة بأحد الشوارع، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها
-ولدت بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود بمحاظة البحيرة.
-تبلغ من العمر 40 عاما.
-شاركت فى عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولى.
-بعد وفاة والدها خرجت للشارع ولم تعود لمنزلها بعد أن أصيبت بمرض نفسي حسبما قال رواد السوشيال ميديا.
-ظروف شقيقها المادية منعته من علاجها بإحدى المصحات.
-ولدت بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود بمحاظة البحيرة.
-تبلغ من العمر 40 عاما.
-شاركت فى عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولى.
-بعد وفاة والدها خرجت للشارع ولم تعود لمنزلها بعد أن أصيبت بمرض نفسي حسبما قال رواد السوشيال ميديا.
-ظروف شقيقها المادية منعته من علاجها بإحدى المصحات.