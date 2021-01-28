معاش ومكتب خاص وفريق أمني.. امتيازات يحصل عليها ترامب إذا لم يتم عزله

كشف خبراء في القانون الأمريكي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المحتمل أن يخسر بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين، في حالة تم عزله إثر اتهامه بالتحريض على الاعتداء في السادس من يناير على مبنى "الكابيتول" مقر الكونجرس الأمريكي، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.و وفقا للقانون الأمريكي بخصوص الرؤساء السابقين الذي صدر عام 1958 هو يمنح امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين، من بينها: "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية وحوالي 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا.وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار، لاسيما بعد تقرير نشرته المؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة، أنه يتم إنفاق حوالي أربعة ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء على قيد الحياة حاليا.ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.ووفقا لبراين كولت، أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان، فقد قال في حالة تم عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة، يحرم تماما من هذه الامتيازات، ووكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية.