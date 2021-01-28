ضبط 14561 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14561 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14416 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 145 لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 527 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.كما تم ضبط 189 قضية في مجال منع تداول " الشيشة" بإجمالي مضبوطات 1216 " شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.