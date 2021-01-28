موعد عرض برنامج انت مين.. وانتهاء الحلقات

موعد عرض برنامج انت مين

وننشر لكم في "الدستور" لمتابعيها مواعيد إعادة برنامج انت مين على قناة "MBC مصر" وذلك بعد أن أثار البرنامج جذب انتباه جميع الجماهير.









مقدمو برنامج انت مين وكشف البرنامج عن 4 شخصيات أطلق عليهم المحققين من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل وهم:-

1 - الفنان حسن الرداد مصري.

2 - الفنانة سيرين عبدالنور لبنانية.

3 - الفنان قصي خولي سوري أمريكي.

4 - الفنان مهند الحمدي سعودي.



فقرات برنامج انت مين ؟ ومن تلك الفقرات المشوقة التي يقدمها 12 نجما مختلفا ومن مجالات مختلفة أيضا، حيث يقومون باستعراضات بأزياء تنكرية تخفي ملامحهم تماما ولا أحد يعلم قط من هم حتى لجنة التحكيم وأمن البرنامج، وتقوم كل شخصية بتصوير فيديو عن يومياته وعن ما يحب وماذا يفعل ولمن يستمع ثم يطل على جمهور الاستوديو بشكل غنائي وفي آخر الأغنية تبدأ لجنة التحكيم بالتخمين بمن وراء الماسك، ويبدأ في ترشيح أسماء عديدة حتى يأتي الدور على رفع الماسك ليبهر الجميع بمن هو، مثلما فعل الفنان التونسي ظافر عابدين بالحلقة الأولى في افتتاحية البرنامج.



فكرة انت مين؟ تتمثل فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع أنحاء العالم ملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلى الجمهور أن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من 4 أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى، ويشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين، والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.

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ويتم عرض البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتم إعادته في الساعة 2 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة صباحًا، ومن المحتمل انتهاء البرنامج بانتهاء عدد المتقدمين لتلك البرنامج والذي يبلغ عددهم 12 نجما مختلفا.وكشف البرنامج عن 4 شخصيات أطلق عليهم المحققين من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل وهم:-1 - الفنان حسن الرداد مصري.2 - الفنانة سيرين عبدالنور لبنانية.3 - الفنان قصي خولي سوري أمريكي.4 - الفنان مهند الحمدي سعودي.ومن تلك الفقرات المشوقة التي يقدمها 12 نجما مختلفا ومن مجالات مختلفة أيضا، حيث يقومون باستعراضات بأزياء تنكرية تخفي ملامحهم تماما ولا أحد يعلم قط من هم حتى لجنة التحكيم وأمن البرنامج، وتقوم كل شخصية بتصوير فيديو عن يومياته وعن ما يحب وماذا يفعل ولمن يستمع ثم يطل على جمهور الاستوديو بشكل غنائي وفي آخر الأغنية تبدأ لجنة التحكيم بالتخمين بمن وراء الماسك، ويبدأ في ترشيح أسماء عديدة حتى يأتي الدور على رفع الماسك ليبهر الجميع بمن هو، مثلما فعل الفنان التونسي ظافر عابدين بالحلقة الأولى في افتتاحية البرنامج.تتمثل فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع أنحاء العالم ملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلى الجمهور أن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من 4 أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى، ويشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين، والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.

ننشر موعد عرض برنامج انت مين حيث ينتظر الجميع في أنحاء الوطن العربي من محبي شبكة قنوات MBC السعودية وتغيراتها المستمرة في المادة المطروحة بتلك الشبكة بشكل متكرر ومستمر بشكل نصف سنوي، لتحضر لنا برنامج يدعي "انت مين؟ أو The Masked Singer"، حيث تم إطلاق البرنامج على "MBC مصر" في ديسمبر من العام الماضي 2020، ويشمل 4 نجوم من مجالات مختلفة وليس فقط التمثيل.