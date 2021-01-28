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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الخميس 28/يناير/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتفقد سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة الميدانية، بمخزن الأدوية الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد بحي شرق، وتفقد أقسام المخزن واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجي المتوفر وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وشدد المحافظ – خلال الجولة – بضرورة المتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية بالإضافة إلى ضرورة  توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز، مؤكدًا على جميع العاملين بالمخزن ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظًا على صحتهم.

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