أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، أمتعة شخصية.وفي مجال الأمن العام تم ضبط 52 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 203 أحكام قضائية متنوعة، وفي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.