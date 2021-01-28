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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7156 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:14 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 7156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بيلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونًا و496 ألفا و665 حالة، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 389 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 36 ألفا و443 حالة. 

وقد قامت بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، بتوزيع مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وحصل 850 ألف مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 150 ألف مواطن على الجرعتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة "رزيسبوسبوليتا"، دون ذكر مصدر المعلومات، قد أفاد بأن إعادة افتتاح مراكز التسوق في بولندا اعتبارا من أول فبراير "تبدو الآن مستحيلة".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، قرار حكومته اليوم الخميس، ومن المحتمل أن يمدد القيود.

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