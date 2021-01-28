بدء توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمحطات الوقود في بورسعيد

بدأت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال الحفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي لمحطات الوقود بعدة مناطق في أحياء المحافظة المختلفة، وذلك في إطار تحويل محطات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين.وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه يجرى العمل في تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين، وذلك كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة، وذلك ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز.وأكد على أنه سيجرى تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء المحطات، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.