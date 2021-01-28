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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالورود والهدايا.. الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69

الخميس 28/يناير/2021 - 12:06 م
الشرطة
الشرطة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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احتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين ولا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملا، واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن الاحتفال مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

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