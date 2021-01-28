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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في أسعار الذهب المحلية، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وظبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل 693 جنيها، وسجل عيار 21 سجل 809 جنيهات، فيما سجل عيار 24 924 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب 6472 جنيها، فيما انخفضت الأونصة الذهب 1845 دولارًا.

الذهب عالميًا
وعلي المستوي العالمي، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير عند 1830.80 دولار، أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1834.30 دولار للأوقية.

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الأشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبًا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.81 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2298.23 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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