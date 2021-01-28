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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«إعلام الأزهر» تدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:44 م
كورونا
كورونا
إسلام أبوالمجد
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قدمت وحدة الاتصال بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، رسالة شكر لجيش مصر الأبيض، من الأطباء والممرضين والموظفين وجميع العاملين في المستشفيات، حيث حرص عدد من مختلف فئات الجامعة على تقديم الدعم لهم، مؤكدين أن أفراد الأطقم الطبية يجاهدون للدفاع عن غيرهم ويسدون ثغرة من الثغرات التي تهاجم الإنسان، وهذا يقربهم من الجنة؛ فهم يدافعون مقبلين غير مدبرين.

وأوضح الفيديو الذي بثته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما تقوم به الأطقم الطبية عمل عظيم لتعلقه بحياة الناس، فمن أحيا نفسًا بشرية فكأنما أحيا الناس جميعًا، وأن عملهم من أشرف الأعمال وأعظمها للحفاظ على حياة الإنسان، فهم يصنعون بطولات سيخلدها التاريخ.

يذكر أن  وحدة الاتصال بكلية الإعلام جامعة الأزهر تعمل على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، وإشراف  الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة جمال أبو جبل، ومحمد الشناوى، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.

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