ضبط رجلي أعمال هاربين من 137 سنة سجن بالإسكندرية

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط رجلي أعمال هاربين من أحكام بالسجن تقدر بـ137 سنة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام، من ضبط إحدى السيدات (مالكة مكتب تسويق عقاري، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليها في (288) حكما قضايا (تبديد - إيصال أمانة - بناء بدون ترخيص)، بإجمالي حبس بلغت 84 سنة وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه، حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.كما تم ضبط أحد الأشخاص (مالك محل ملابس، مقيم بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليه في 106 أحكام في قضايا (تبديد - شيكات بدون رصيد) بإجمالي مدد حبس بلغت 53 سنة وكفالات بلغت 66 ألف جنيه وغرامات بلغت 125 ألف جنيه، حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.