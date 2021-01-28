إشادة عالمية بمنتخب اليد بعد الأداء البطولي أمام الدنمارك

رغم خسارة المنتخب الوطني لكرة اليد، وخروجه من مونديال العالم المقام في مصر على يد منتخب الدنمارك حامل اللقب، نال أداء الفراعنة إشادة واسعة من الصحف العالمية والأوربية، اليوم الخميس، بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون.وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تأهل إسبانيا للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتطرقت للحديث عن أداء المنتخب المصرى المذهل أمام الدنمارك في مباراة الدور ربع النهائي أمام منتخب الدنمارك الذى سيواجه إسبانيا في نصف النهائي، حيث ذكرت الصحيفة: "وسيلتقي الإسبان بالدنمارك العظيم، البطل الحالي، الذي عانى مما لا يمكن تصوره لإقصاء مصر بركلات الترجيح".ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مباراة مصر والدنمارك بـ"المؤلمة" بعد الوصول لوقتين إضافيين ثم لركلات الترجيح.وقالت الصحيفة، إن المنتخب الدنماركي بطل العالم سيواصل طريقه من أجل الحفاظ على لقبه من خلال مواجهة منتخب إسبانيا بعد الفوز على المنتخب المضيف مصر بنتيجة (39-38)، وأن ركلات الترجيح كانت بجانب المنتخب الدنماركي بعدما أهدر ثنائي الفراعنة علي زين وأحمد الأحمر ركلتين لصالح مصر.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن فوز الدنمارك على المنتخب الوطنى: "هزت مصر، التي تستضيف بطولة العالم 2021، الدنمارك الأربعاء في أول ربع نهائي للمسابقة، تم دفع الأبطال الأولمبيين وبطل العالم إلى الأشواط الإضافية، ثم إلى ركلات الترجيح للتحقق من جدارتهم ببطاقتهم إلى الدور قبل النهائي".وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن فوز الدنمارك على المنتخب الوطنى لليد: "الدنمارك ترتجف في الدور قبل النهائي، حاملة اللقب الدنمارك شقت طريقها إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في مباراة مثيرة لكرة اليد ضد المضيف مصر بركلات الترجيح بعد شوطين إضافيين".