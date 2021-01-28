رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشادة عالمية بمنتخب اليد بعد الأداء البطولي أمام الدنمارك

الخميس 28/يناير/2021 - 12:04 م
منتخب اليد
منتخب اليد
هدير سند
طباعة
رغم خسارة المنتخب الوطني لكرة اليد، وخروجه من مونديال العالم المقام في مصر على يد منتخب الدنمارك حامل اللقب، نال أداء الفراعنة إشادة واسعة من الصحف العالمية والأوربية، اليوم الخميس، بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تأهل إسبانيا للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتطرقت للحديث عن أداء المنتخب المصرى المذهل أمام الدنمارك في مباراة الدور ربع النهائي أمام منتخب الدنمارك الذى سيواجه إسبانيا في نصف النهائي، حيث ذكرت الصحيفة: "وسيلتقي الإسبان بالدنمارك العظيم، البطل الحالي، الذي عانى مما لا يمكن تصوره لإقصاء مصر بركلات الترجيح".

ووصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مباراة مصر والدنمارك بـ"المؤلمة" بعد الوصول لوقتين إضافيين ثم لركلات الترجيح.

وقالت الصحيفة، إن المنتخب الدنماركي بطل العالم سيواصل طريقه من أجل الحفاظ على لقبه من خلال مواجهة منتخب إسبانيا بعد الفوز على المنتخب المضيف مصر بنتيجة (39-38)، وأن ركلات الترجيح كانت بجانب المنتخب الدنماركي بعدما أهدر ثنائي الفراعنة علي زين وأحمد الأحمر ركلتين لصالح مصر.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن فوز الدنمارك على المنتخب الوطنى: "هزت مصر، التي تستضيف بطولة العالم 2021، الدنمارك الأربعاء في أول ربع نهائي للمسابقة، تم دفع الأبطال الأولمبيين وبطل العالم إلى الأشواط الإضافية، ثم إلى ركلات الترجيح للتحقق من جدارتهم ببطاقتهم إلى الدور قبل النهائي".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن فوز الدنمارك على المنتخب الوطنى لليد: "الدنمارك ترتجف في الدور قبل النهائي، حاملة اللقب الدنمارك شقت طريقها إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في مباراة مثيرة لكرة اليد ضد المضيف مصر بركلات الترجيح بعد شوطين إضافيين".

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ«أسرة ماسورة الصرف الصحي» بالإسكندرية

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

بلومبرج: مصر ستصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى فى أوروبا

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الصور

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى