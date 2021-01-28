بروسعيد تلزم أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها وتطهيرها

واصلت أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إلزام أصحاب الأراضي الفضاء بنظافتها وبناء أسوار بمحيطها، لمنع إلقاء مخلفات بها، وحفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أنه جرى استكمال متابعة الأراضي الفضاء، وإلزام أصحابها بتنظيفها وإقامة أسوار حولها لمنع إلقاء المخلفات بها، لافتا إلى أنه جرى حتى الأن بناء 14 سور بمحيط أراضي فضاء في نطاق الحي.وأكد على أن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على البيئة، ولمنع إلقاء المخلفات بها، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي.