لإضاءتها بعد تطويرها.. شركة الصوت والضوء تتسلم 5 ميادين جديدة

واصلت محافظة القاهرة تطويرها لميادين القاهرة الخديوية، وذلك لاستعادة القاهرة التراثية الى سابق عهدها حسب التكليفات الرئاسية بجعل القاهرة عاصمة الدولة التاريخية.وتواصل أجهزة المحافظة، بتطوير الميادين التراثية علي غرار ميدان التحرير وضمن مخطط إعادة رونق القاهرة الخديوية.وأعلنت شركة الصوت والضوء انها قريبًا ستتسلم 5 ميادين هي " العتبة - مصطفى كامل - الأوبرا - العباسية - طلعت حرب"، لإضاءتها وذلك بعد ترميمها وتطوير شوارعها وإخلائها من الباعة الجائلين.وأشارت شركة الصوت والضوء انه سيتم إغلاق بعض الميادين، أمام حركة السيارات لتكون للمشاة فقط وانشاء مسارات للدراجات لتكون القاهرة الخديوية أكبر متحف مفتوح في العالم.