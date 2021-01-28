توجيهات لتسير إجراءات التصالح للمواطنين ببورسعيد

وجه اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، العاملين بالمركز التكنولوجي بتيسير إجراءات التصالح للمواطنين فى مخالفات البناء.وأكد "قاسم"، خلال تفقده سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، على حسن انتظام سير العمل بعد الإجراءات والتيسيرات التي جرى اتخاذها مؤخرا لصالح المواطنين، وأهمها مد العمل يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت لاستقبال المواطنين.وشدد رئيس الحي على تطبيق كافة الإجراءات للوقاية من فيرس كورونا، خاصة التباعد الاجتماعي وتعقيم كافة المكاتب الإدارية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المواطنين المترددين على المركز، وحظر الدخول دون ارتداء الكمامات.