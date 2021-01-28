ضبط مجرم «شديدة الخطورة» فى الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، سابق اتهامه فى 10 قضايا "سلاح ناري، مخدرات، شروع في قتل، سرقة- ضرب"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "شروع فى قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل" وبحوزته (بندقية خرطوش).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.