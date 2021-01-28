«السياحة» تحتفى بتقرير «التليجراف» ودعوتها لزيارة مصر

احتفت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام"، بالتقرير الذى نشرته جريدة التليجراف البريطانية.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مصر تعتبر من أفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، لافتة إلى أنها من الدول التي حققت انخفاضًا بالغًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدا على أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.