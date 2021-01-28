ضبط 4336 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4336 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1785 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 140 مخالفة السير من دون تراخيص، 21 مخالفة موقف عشوائى، 24 مخالفة شروط التراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.