مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لحوار بشأن الانتخابات 5 فبراير

قالت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادرها أن مصر ستوجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد حوار في الخامس من فبراير للاتفاق بشأن الانتخابات الفلسطينية.يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن اعتزام وزراء الخارجية العرب عقد اجتماع طارئ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القاهرة في 8 فبراير لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة.ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأضاف أن الاجتماع يأتي بطلب من مصر، والأردن، وسيكون حضوريًا بمقر الأمانة العامة للجامعة.