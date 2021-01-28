انطلاق مهرجان سباق الهجن المحلي بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهجن المحلي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنظيم اتحاد الهجن المصري.وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات للهجن خلال بيان اليوم، إن هذا المهرجان محليًا، انطلق بمشاركة 1100 متسابق من كافة المحافظات المصرية، ويتضمن السباق 30 شوطًا موزعة على مدار يومين، أهمها شوط المارثون، شوط أول صريمة، واللبانة، وشوط ثاني صريمة، ومفاريد، وثنايا، الرباع، والناب الذي يشارك فيه أكبر الهجن سنًا.وأوضح رئيس الاتحاد المصري لسباقات للهجن، أن جوائز المهرجان مقدمة من اتحاد الهجن الإماراتي، ومن المقرر أن يجرى توزيع الجوائز على العشرة الأوائل مساء غد الجمعة عقب الانتهاء من كافة الأشواط، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وراعي سباقات الهجن على أرض المحافظة.وأشار إلى أنه يجري السباق اليوم على 20 شوطًا، بينهم 11 شوط خلال الفترة الصباحية، و9 أشواط خلال الفترة المسائية، ويتضمن السباق غدًا 10 أشواط فقط 6 أشواط في الفترة الصباحية، و4 في الفترة المسائية، وسيختتم السباق باحتفالية توزيع الجوائز على الفائزين في السباق.وأكد عيد حمدان أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من تعقيم المضمار بالكامل قبل انطلاق السباق، وقياس درجة حرارة كافة المشاركين في السباق والمشاهدين، وارتداء الجميع للكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وتابع: كما جرى الفحص الطبي لكافة الهجن المشاركة في السباق تحت إشراف فريق طبي تابع لمديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، ويوجد فريق من المنظمين للبطولة يضم لجان خاصة التسجيل والتقويج والتشبيه والتسنين، وفريق من المحكمين والمعلقين.وشهد مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ توافد أصحاب الهجن المشاركة وإقامة معسكرات تدريب لها، فضلا عن توافد مشجعى وعشاق رياضة الهجن من كل محافظات مصر وضيوف مدينة شرم الشيخ من السائحين العرب والأجانب.