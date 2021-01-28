ضبط 50 سائقًا في حملة لضبط حالات القيادة تحت تأثير المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات "الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية - الإسماعيلية - بورسعيد– مطروح - الفيوم– الأقصر - أسوان" عن فحص 751 حالة بين السائقين تبين إيجابية 50 حالة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.