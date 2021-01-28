التحفظ على 7 أطنان سمسم فاسد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 7 أطنان "سمسم" غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لاحتوائه على شوائب وأتربة قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، لحيازته سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7 أطنان "سمسم" غير صالح للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.